В Рязанской области «пятерка» сбила мотоцикл, пострадал подросток

Инцидент произошел 12 июня в Ряжске. 27-летний местный житель поворачивал налево и не пропустил мотоцикл под управлением 19-летнего водителя из Александро-Невского района. Мотоциклист и его 16-летний пассажир получили травмы.