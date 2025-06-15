В Рязанской области «пятерка» сбила мотоцикл, пострадал подросток
Инцидент произошел 12 июня в Ряжске. 27-летний местный житель поворачивал налево и не пропустил мотоцикл под управлением 19-летнего водителя из Александро-Невского района. Мотоциклист и его 16-летний пассажир получили травмы.
В Рязанской области «пятерка» сбила мотоцикл. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел 12 июня в Ряжске. 27-летний местный житель поворачивал налево и не пропустил мотоцикл под управлением 19-летнего водителя из Александро-Невского района.
Мотоциклист и его 16-летний пассажир получили травмы.