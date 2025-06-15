В Рязанской области поймали пьяного водителя без прав
В спасском селе Ижевское остановили 43-летнего мужчину на мопеде, у которого пахло изо рта алкоголем. Выяснилось, что у него также не было прав. Медосвидетельствование показало 0,317 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Составлен протокол об административном правонарушении, транспортное средство забрал эвакуатор.
В Рязанской области поймали пьяного водителя без прав. Об этом 15 июня сообщает местное ГАИ.
В спасском селе Ижевское остановили 43-летнего мужчину на мопеде, у которого пахло изо рта алкоголем. Выяснилось, что у него также не было прав.
Медосвидетельствование показало 0,317 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Составлен протокол об административном правонарушении, транспортное средство забрал эвакуатор.