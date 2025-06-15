В Рязанской области 22-летний мужчина обокрал 32-летнюю женщину

В Михайлове вор приметил дом, который находился на пустыре. Он дождался, когда хозяйка уедет, и обокрал его. Мужчина взломал дверь и вытащил телевизор, холодильник и микроволновую печь. Похищенное он отвез на машине домой и пытался продать в городе, но не успел. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области 22-летний мужчина обокрал 32-летнюю женщину. Об этом 15 июня сообщает региональное УМВД.

В Михайлове вор приметил дом, который находился на пустыре. Он дождался, когда хозяйка уедет, и обокрал его. Мужчина взломал дверь и вытащил телевизор, холодильник и микроволновую печь.

Похищенное он отвез на машине домой и пытался продать в городе, но не успел. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.