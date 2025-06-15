В Рязани таксист помог пенсионерке не попасться телефонными мошенникам

Автор рассказал, что его тетя позвонила ему, сообщила о проблемах, упомянув следователя, а затем бросила трубку и перестала отвечать. «К моему стыду, телефона соседей у меня не оказалось, поэтому совместно с супругой был срочно придуман способ „вызова такси“», — написал мужчина. Он попросил таксиста позвонить пенсионерке в домофон и сказать, что она общается с мошенниками. В итоге женщина послушалась и положила трубку, не успев перевести деньги. «Человек уже переключился на меня, никаких критичных сведений не успел сообщить, ситуация вернулась в контролируемую. Таксист Арсен и Рязани получил вознаграждение, и спасибо ему огромное за понимание ситуации», — заключил автор.

В Рязани таксист помог пенсионерке не попасться телефонными мошенникам. Соответствующий пост появился на сайте «Пикабу» 14 июня.

Автор текста рассказал, что его тетя позвонила ему, сообщила о проблемах, упомянув следователя, а затем бросила трубку и перестала отвечать.

«К моему стыду, телефона соседей у меня не оказалось, поэтому совместно с супругой был срочно придуман способ „вызова такси“», — написал мужчина.

Он попросил таксиста позвонить пенсионерке в домофон и сказать, что она общается с мошенниками. В итоге женщина послушалась и положила трубку, не успев перевести деньги.

«Человек уже переключился на меня, никаких критичных сведений не успел сообщить, ситуация вернулась в контролируемую. Таксист Арсен и Рязани получил вознаграждение, и спасибо ему огромное за понимание ситуации», — заключил автор.