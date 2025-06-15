В Рязани гражданин Украины выкрикнул экстремистский лозунг

Отмечается, что инцидент произошел 4 июня в публичном месте. Мужчина отметил, что кричал в состоянии опьянения и не отдавал себе отчета. Гражданина Украины признали виновным в демонстрировании нацистской символики и назначили ему 10 суток ареста. Решение может быть обжаловано.

В Рязани гражданин Украины В. выкрикнул лозунг экстремистской организации. Об этом сообщает сайт Железнодорожного суда.

Отмечается, что инцидент произошел 4 июня в публичном месте. Мужчина отметил, что кричал в состоянии опьянения и не отдавал себе отчета.

Гражданина Украины признали виновным в демонстрировании нацистской символики и назначили ему 10 суток ареста. Решение может быть обжаловано.