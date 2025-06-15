В РПЦ заявили, что овдовевшие женщины не имеют права еще раз выходить замуж

По словам Ткачева, вдовы, не должны вновь выходить замуж, потому что «муж с того света посмотрит, и будет стыдно». В качестве примера он привел блаженную Ксению, которая «второй раз себя никому не отдавала». «Уже больше глазки не подкрашивавшая. Похоронила мужа, и похоронила своё сердце вместе с ним. И отдала свою душу и тело, и стала святой, — заявил протоиерей. — Сейчас вдов много, и все они — разные. Одни сластопетанные, а другим стыдно отдавать себя заново какому-то дядьке».

В РПЦ заявили, что овдовевшие женщины не имеют права ещё раз выходить замуж и «подкрашивать глазки». Об этом со ссылкой на священника Андрея Ткачёва пишет Baza 14 июня.

По словам Ткачева, вдовы, не должны вновь выходить замуж, потому что «муж с того света посмотрит, и будет стыдно».

В качестве примера он привел блаженную Ксению, которая «второй раз себя никому не отдавала». «Уже больше глазки не подкрашивавшая. Похоронила мужа, и похоронила своё сердце вместе с ним. И отдала свою душу и тело, и стала святой, — заявил протоиерей. — Сейчас вдов много, и все они — разные. Одни сластопетанные, а другим стыдно отдавать себя заново какому-то дядьке».