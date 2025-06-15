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С 1 сентября в рязанских вузах начнут регулировать количество платных мест
Предполагается, что больше всего регулировка коснется подготовки экономистов и юристов. «Это вовсе не означает, что нам не нужны специалисты в этих областях — нужны. Более того, на рынке дефицит квалифицированных юристов, экономистов, менеджеров», — обратил внимание спикер. Задача реформы — отсечь некачественное высшее гуманитарное образование. За предыдущие десятилетия накопились диспропорции, при которых количество специалистов с высшим образованием не соответствовало запросам рынка труда, а по ряду профессий квалифицированных кадров не хватало. Ряд университетов дает не хорошее образование, а только дипломы о нем", — министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Во всех российских вузах, в том числе и рязанских, с 1 сентября 2025 года начнут регулировать количество платных мест. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщает 14 июня РИА Новости.

Предполагается, что больше всего регулировка коснется подготовки экономистов и юристов.

«Это вовсе не означает, что нам не нужны специалисты в этих областях — нужны. Более того, на рынке дефицит квалифицированных юристов, экономистов, менеджеров», — обратил внимание спикер. Задача реформы — отсечь некачественное высшее гуманитарное образование. За предыдущие десятилетия накопились диспропорции, при которых количество специалистов с высшим образованием не соответствовало запросам рынка труда, а по ряду профессий квалифицированных кадров не хватало. Ряд университетов дает не хорошее образование, а только дипломы о нем", — заявил чиновник.

Он призвал вузы не делать вопросы заработка главными и ясно обозначить цели подготовки востребованных специалистов.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости ограничения платного набора на специальности, не востребованные экономикой, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров.