Путин рассказал, как часто проводит чек-ап организма

Путин заявил, что каждый год проходит комплексное профилактическое медобследование. «Техосмотр проходим регулярно. Каждый год „чек-ап“, целых двое суток этому посвящаю каждый год», — заявил Путин в беседе с хирургом, который ему заявил, что «техосмотр нужен даже самому лучшему автомобилю».