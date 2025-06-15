Путин рассказал, как часто проводит чек-ап организма
Путин заявил, что каждый год проходит комплексное профилактическое медобследование. «Техосмотр проходим регулярно. Каждый год „чек-ап“, целых двое суток этому посвящаю каждый год», — заявил Путин в беседе с хирургом, который ему заявил, что «техосмотр нужен даже самому лучшему автомобилю».
Президент Владимир Путин рассказал, как часто проводит чек-ап организма. Соответствующие кадры опубликовал журналист Павел Зарубин 15 июня.
Путин заявил, что каждый год проходит комплексное профилактическое медобследование.
«Техосмотр проходим регулярно. Каждый год „чек-ап“, целых двое суток этому посвящаю каждый год», — заявил Путин в беседе с хирургом, который ему заявил, что «техосмотр нужен даже самому лучшему автомобилю».