На трассе М-5 под Рязанью произошли две аварии

Обе аварии случились в воскресенье, 15 июня, на светофоре в сторону Ходынинских двориков. Первое ДТП произошло в направлении Рязани, второе — в направлении Москвы. Информации о пострадавших нет.