На мосту через Оку сняли камеры видеофиксации нарушений
«Камеры видеофиксации нарушений убрали на мосту через Оку на дороге в Солотчу», -отметили очевидцы. Ранее на выезде из Рязани в сторону Солотчи повысили максимально разрешенную скорость.
На мосту через Оку сняли камеры видеофиксации нарушений. Об этом сообщает Telegram-канал «Солотча. инфо».
«Камеры видеофиксации нарушений убрали на мосту через Оку на дороге в Солотчу», -отметили очевидцы.
Ранее на выезде из Рязани в сторону Солотчи повысили максимально разрешенную скорость.