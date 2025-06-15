На мосту через Оку сняли камеры видеофиксации нарушений

«Камеры видеофиксации нарушений убрали на мосту через Оку на дороге в Солотчу», -отметили очевидцы. Ранее на выезде из Рязани в сторону Солотчи повысили максимально разрешенную скорость.