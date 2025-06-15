Массовую драку около ТЦ в Рязани сняли на видео

«Женщины кричат, мужчины бьют морды», — написал автор ролика. По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что четверо мужчин начали избивать одного юношу. Официальная информация уточняется.

Массовую драку около ТЦ «Малина» в Рязани сняли на видео. Об этом 14 июня сообщили в соцсетях.

«Женщины кричат, мужчины бьют морды», — написал автор ролика.

По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что четверо мужчин начали избивать одного юношу. Официальная информация уточняется.