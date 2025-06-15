13 паломников из Рязани застряли в ОАЭ из-за закрытого воздушного пространства

По его словам, 13 человек находятся в Шардже (ОАЭ). «С ними всё в порядке, расселены в гостинице, питанием обеспечены. Остальная группа паломников из Рязанской области вернулась домой», — написал Бултачеев. Напомним, Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня, после чего начались массовые взаимные атаки. На фоне конфликта несколько государств (Израиль, Иран, Иордания, Ирак) закрыли свое воздушное пространство.

13 паломников из Рязани застряли в ОАЭ из-за закрытого воздушного пространства. Об этом 14 июня написал у себя в соцсетях глава духовного управления мусульман региона Рашид Бултачеев.

По его словам, 13 человек находятся в Шардже (ОАЭ).

«С ними всё в порядке, расселены в гостинице, питанием обеспечены. Остальная группа паломников из Рязанской области вернулась домой», — написал Бултачеев.

Напомним, Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня, после чего начались массовые взаимные атаки. На фоне конфликта несколько государств (Израиль, Иран, Иордания, Ирак) закрыли свое воздушное пространство.