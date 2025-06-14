В Рязанской области случился пожар

Информация о пожаре в Скопине поступила 12 июня в 21:56. Горела хозпостройка. В тушении участвовали 5 человек, 3 единицы техники. В результате пожара огнем повреждена хозпостройка. Общая площадь пожара — 96 квадратных метров. Пострадавших нет.