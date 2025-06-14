В Рязани после рейда мужчинам вручили повестки

Рейды прошли на 5-й оптовой базе, торговых и строительных площадках. Всего проверили 27 иностранных и натурализованных граждан. Трех человек поставили на воинский учет. Два иностранца решили заключить контракт о прохождении военной службы. С начала 2025 года на воинский учет поставили более 300 натурализованных граждан. Более 50 иностранцев заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

В Рязани после рейда мужчинам вручили повестки. Об этом 13 июня сообщает ИД"Пресса".

Рейды прошли на 5-й оптовой базе, торговых и строительных площадках. Всего проверили 27 иностранных и натурализованных граждан. Трех человек поставили на воинский учет. Два иностранца решили заключить контракт о прохождении военной службы.

С начала 2025 года на воинский учет поставили более 300 натурализованных граждан. Более 50 иностранцев заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.