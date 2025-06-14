В Рязани мужчину насмерть сбил поезд

Инцидент произошел в субботу, 14 июня, примерно в 6:40, на платформе «Лагерный». Пожилой мужчина пытался перебежать железнодорожные пути на оборудованном переходе на запрещающий сигнал светофора. Его задел состав поезда. Мужчина погиб. Транспортная полиция предупреждает о необходимости соблюдения мер личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

В Рязани мужчину насмерть сбил поезд. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе рязанского линейного отдела полиции.

Инцидент произошел в субботу, 14 июня, примерно в 6:40, на платформе «Лагерный». Пожилой мужчина пытался перебежать железнодорожные пути на оборудованном переходе на запрещающий сигнал светофора. Его задел состав поезда. Мужчина погиб.

Транспортная полиция предупреждает о необходимости соблюдения мер личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.