В Рязани мужчину насмерть сбил поезд
Инцидент произошел в субботу, 14 июня, примерно в 6:40, на платформе «Лагерный». Пожилой мужчина пытался перебежать железнодорожные пути на оборудованном переходе на запрещающий сигнал светофора. Его задел состав поезда. Мужчина погиб. Транспортная полиция предупреждает о необходимости соблюдения мер личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.
В Рязани мужчину насмерть сбил поезд. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе рязанского линейного отдела полиции.
Инцидент произошел в субботу, 14 июня, примерно в 6:40, на платформе «Лагерный». Пожилой мужчина пытался перебежать железнодорожные пути на оборудованном переходе на запрещающий сигнал светофора. Его задел состав поезда. Мужчина погиб.
Транспортная полиция предупреждает о необходимости соблюдения мер личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.