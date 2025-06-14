В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар

Информация о пожаре поступила 13 июня в 02:40. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. В результате пожара огнем повреждено нежилое помещение. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра. Пострадавших нет.

В жилом многоквартирном доме в Рязани произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.

Информация о пожаре поступила 13 июня в 02:40. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники.

В результате пожара огнем повреждено нежилое помещение.

Общая площадь возгорания составила два квадратных метра.

Пострадавших нет.