В Дядькове двое неизвестных бросили собаку в подъезде, привязав к перилам
Инцидент произошел на улице 2-й Бульварный проезд, дом № 9. «Молодые люди зашли в подъезд и оставили щенка на лестничной площадке», — говорится в сообщении.
В селе Дядьково Рязанского района двое неизвестных бросили собаку в подъезде, привязав к перилам. Об этом 14 июня сообщили в соцсетях.
Инцидент произошел на улице 2-й Бульварный проезд, дом № 9.
«Молодые люди зашли в подъезд и оставили щенка на лестничной площадке», — говорится в сообщении.