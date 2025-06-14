В Дядькове двое неизвестных бросили собаку в подъезде, привязав к перилам

Инцидент произошел на улице 2-й Бульварный проезд, дом № 9. «Молодые люди зашли в подъезд и оставили щенка на лестничной площадке», — говорится в сообщении.

В селе Дядьково Рязанского района двое неизвестных бросили собаку в подъезде, привязав к перилам. Об этом 14 июня сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел на улице 2-й Бульварный проезд, дом № 9.

«Молодые люди зашли в подъезд и оставили щенка на лестничной площадке», — говорится в сообщении.