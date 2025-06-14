Рязанцы пожаловались, что на улице Боголюбова неделю не могут устранить потоп

«Уже неделю, а то и больше, течет горячая вода на улице Боголюбова, прорвало трубу. Помогите достучаться до властей, чтобы привели все в порядок!» — написала рязанка.

Рязанцы пожаловались, что на улице Боголюбова неделю не могут устранить потоп. Пост об этом 14 июня опубликован в соцсетях.

«Уже неделю, а то и больше, течет горячая вода на улице Боголюбова, прорвало трубу. Помогите достучаться до властей, чтобы привели все в порядок!» — написала рязанка.