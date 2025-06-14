Путин и Трамп провели телефонный разговор

Телефонный разговор состоялся в субботу, 14 июня, он длился 50 минут. Путин проинформировал Трампа об исполнении стамбульских договоренностей, достигнутых в Турции 2 июня. Он отметил, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной. Также Путин и Трамп обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Президент РФ напомнил собеседнику о предложении России по поиску взаимоприемлемых договоренностей по иранскому ядерному досье.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передало РИА Новости.

Телефонный разговор состоялся в субботу, 14 июня, он длился 50 минут. Путин проинформировал Трампа об исполнении стамбульских договоренностей, достигнутых в Турции 2 июня. Он отметил, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной.

Также Путин и Трамп обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Президент РФ напомнил собеседнику о предложении России по поиску взаимоприемлемых договоренностей по иранскому ядерному досье.

Трамп оценил ситуацию на Ближнем Востоке как весьма тревожную. Президенты не исключили возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе.