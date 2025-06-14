Полицейские поймали 17-летнего рязанца на скутере без прав

На улице Осенняя поселка Молодежный Сасовского округа остановили подростка, который управлял мототранспортом. При проверке выяснилось, что у него нет водительских прав. Нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Полицейские поймали 17-летнего рязанца на скутере без прав. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ГАИ по региону в соцсетях.

На улице Осенней в поселке Молодежный Сасовского округа остановили подростка, который управлял мототранспортом. При проверке выяснилось, что у него нет водительских прав.

Нарушителю грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.