Исследование показало, в какой валюте рязанцы хотят держать сбережения

Согласно данным исследования, 61% рязанцев считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты «пользуются меньшим спросом»: 39% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 27% — в евро, а 21% — китайских юанях. «Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты», — говорится в сообщении. В рейтинге наиболее надежных валют для сбережений лидирует рубль (его указали 34% горожан). Доллар выбрали 14% опрошенных, евро — 4%.

Исследование показало, в какой валюте рязанцы хотят держать сбережения. Результаты опроса 14 июня предоставили в SuperJob.

Согласно данным исследования, 61% рязанцев считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты «пользуются меньшим спросом»: 39% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 27% — в евро, а 21% — китайских юанях.

«Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты», — говорится в сообщении.

В рейтинге наиболее надежных валют для сбережений лидирует рубль (его указали 34% горожан). Доллар выбрали 14% опрошенных, евро — 4%.