40-летнего рязанца задержали за кражу денег с чужой банковской карты
51-летняя рязанка выходила из общественного транспорта и обронила банковскую карту. После женщине начали приходить сообщения о списании. Всего ущерб составил 8 тысяч 443 рубля. Полицейские задержали злоумышленника — 40-летнего неработающего рязанца. Он нашел чужую карту и оплачивал ей продукты и алкоголь. Возбуждено уголовное дело.
40-летнего рязанца задержали за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.
51-летняя рязанка выходила из общественного транспорта и обронила банковскую карту. После женщине начали приходить сообщения о списании. Всего ущерб составил 8 тысяч 443 рубля.
Полицейские задержали злоумышленника — 40-летнего неработающего рязанца. Он нашел чужую карту и оплачивал ей продукты и алкоголь.
Возбуждено уголовное дело.