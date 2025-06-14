40-летнего рязанца задержали за кражу денег с чужой банковской карты

51-летняя рязанка выходила из общественного транспорта и обронила банковскую карту. После женщине начали приходить сообщения о списании. Всего ущерб составил 8 тысяч 443 рубля. Полицейские задержали злоумышленника — 40-летнего неработающего рязанца. Он нашел чужую карту и оплачивал ей продукты и алкоголь. Возбуждено уголовное дело.

40-летнего рязанца задержали за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

51-летняя рязанка выходила из общественного транспорта и обронила банковскую карту. После женщине начали приходить сообщения о списании. Всего ущерб составил 8 тысяч 443 рубля.

Полицейские задержали злоумышленника — 40-летнего неработающего рязанца. Он нашел чужую карту и оплачивал ей продукты и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.