Землю накрыла магнитная буря
По данным ученых, буря началась с 23:00 12 июня и до сих пор не прекращается. «Балл события G2.3 находится выше среднего уровня и превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние на энергетические системы», — сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Причина геомагнитного возмущения пока неясна. Буря может оказаться продолжительной и продлиться до 15 июня.
Землю накрыла магнитная буря. Об этом 13 июня
По данным ученых, буря началась с 23:00 12 июня и до сих пор не прекращается.
«Балл события G2.3 находится выше среднего уровня и превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние на энергетические системы», — сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Причина геомагнитного возмущения пока неясна.
Буря может оказаться продолжительной и продлиться до 15 июня.