Землю накрыла магнитная буря

По данным ученых, буря началась с 23:00 12 июня и до сих пор не прекращается. «Балл события G2.3 находится выше среднего уровня и превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние на энергетические системы», — сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Причина геомагнитного возмущения пока неясна. Буря может оказаться продолжительной и продлиться до 15 июня.

Землю накрыла магнитная буря. Об этом 13 июня сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, буря началась с 23:00 12 июня и до сих пор не прекращается.

«Балл события G2.3 находится выше среднего уровня и превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние на энергетические системы», — сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Причина геомагнитного возмущения пока неясна.

Буря может оказаться продолжительной и продлиться до 15 июня.