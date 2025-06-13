В Рязанском районе горело поле
Пожар произошел вечером в четверг, 12 июня, недалеко от озера Велье в селе Алеканово Рязанского района. На кадрах видно столб дыма. На месте происшествия работали пожарные. Официальная информация уточняется.
В Рязанском районе горело поле. Кадры в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.
Пожар произошел вечером в четверг, 12 июня, недалеко от озера Велье в селе Алеканово Рязанского района. На кадрах видно столб дыма.
На месте происшествия работали пожарные. Официальная информация уточняется.