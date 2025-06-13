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В Рязанской области произошел пожар
Пожар случился в четверг, 12 июня, на улице Орджоникидзе в Скопине. Судя по кадрам, возгорание произошло в одном из домов. На месте происшествия работали пожарные. Официальная информация уточняется.

В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале «СКОПИН НАРОДНЫЙ».

Пожар случился в четверг, 12 июня, на улице Орджоникидзе в Скопине. Судя по кадрам, возгорание произошло в одном из домов.

На месте происшествия работали пожарные.

Официальная информация уточняется.

Фото и видео: Telegram-канал «СКОПИН НАРОДНЫЙ»