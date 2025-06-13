У рязанца изъяли более 500 граммов марихуаны

60-летний житель деревни Хрущево вырастил во дворе более 40 растений конопли. В доме оперативники обнаружили коробки с готовой марихуаной общей массой 504 грамма. Как выяснилось, наркотик злоумышленник также вырастил на своем огороде в 2024 году. Мужчина признался, что изготавливал марихуану для собственного употребления. На данный момент эта версия проверяется оперативниками. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере).

В Старожиловском районе ликвидировали посадку конопли и изъяли крупную партию марихуаны. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские установили, что 60-летний житель деревни Хрущево вырастил на огороде более 40 растений конопли. В доме оперативники обнаружили коробки с уже готовой марихуаной общей массой 504 грамма. Как выяснилось, наркотик злоумышленник также вырастил на своем огороде в 2024 году.

Мужчина признался, что изготавливал марихуану для собственного употребления. На данный момент эта версия проверяется оперативниками.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере).