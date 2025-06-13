Скончался кинооператор, известный своей работой над комедией «Три плюс два»

Вальдемарс Емельяновс ушел из жизни 10 июня, а три дня спустя его смерть была официально подтверждена. Прощание с ним состоялось 13 июня в Риге. Емельяновс родился в 1939 году и начал свою карьеру на Рижской киностудии в 1960 году на должностях осветителя, помощника оператора и администратора. Он активно участвовал в создании известных фильмов, работая вторым оператором над такими картинами, как «Моцарт и Сальери» (1962) и «Три плюс два» (1963). В 1982 году Емельяновс прошел курсы повышения квалификации в Москве, где учился на оператора игрового кино. После этого он продолжил свою карьеру как режиссер, самостоятельно создав такие фильмы, как «Стечение обстоятельств», «Танец на троих», «Перекресток» и другие.

Скончался советский кинооператор, известный своей работой над комедией «Три плюс два». Об этом написала «Российская газета» со ссылкой на национальный Союз кинематографистов.

По его данным, Вальдемарс Емельяновс ушел из жизни 10 июня, а три дня спустя его смерть была официально подтверждена. Прощание с ним состоялось 13 июня в Риге.

Емельяновс родился в 1939 году и начал свою карьеру на Рижской киностудии в 1960 году на должностях осветителя, помощника оператора и администратора. Он активно участвовал в создании известных фильмов, работая вторым оператором над такими картинами, как «Моцарт и Сальери» (1962) и «Три плюс два» (1963).

В 1982 году Емельяновс прошел курсы повышения квалификации в Москве, где учился на оператора игрового кино. После этого он продолжил свою карьеру как режиссер, самостоятельно создав такие фильмы, как «Стечение обстоятельств», «Танец на троих», «Перекресток» и другие.

Фото: Киностудия им. М. Горького.