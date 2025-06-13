Рязанцы показали результат сбора белых грибов

Тихая охота проходила в Шиловском районе 13 июня. «Маленькие чистейшие, в больших местами есть червячки. Встретил уже первую сыроежку и первый коричневый мухомор. Из рекомендаций смотрите чисто дубовые посадки без берез», — говорится в посте.