Рязанцы показали результат сбора белых грибов
Тихая охота проходила в Шиловском районе 13 июня. «Маленькие чистейшие, в больших местами есть червячки. Встретил уже первую сыроежку и первый коричневый мухомор. Из рекомендаций смотрите чисто дубовые посадки без берез», — говорится в посте.
Рязанцы показали результат сбора белых грибов. Об этом написали в паблике «Грибы и Грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Тихая охота проходила в Шиловском районе 13 июня.
«Маленькие чистейшие, в больших местами есть червячки. Встретил уже первую сыроежку и первый коричневый мухомор. Из рекомендаций смотрите чисто дубовые посадки без берез», — говорится в посте.
Фото: паблик «Грибы и Грибники Рязанской области» ВКонтакте.