Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские военные населенные пункты Яблоновка Сумской области, Комар и Коптево ДНР. Об этом 13 июня сообщило Минобороны. Село Комар освободили подразделения группировки войск «Восток». Яблоновку в Сумской области взяли под контроль бойцы «Севера». Коптево освободили подразделения группировки войск «Центр».