Над Рязанской областью начал формироваться циклон

«Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать циклон, центр которого в середине дня окажется на границе Владимирской, Рязанской и Нижегородской областей», — написал метеоролог Михаил Леус. Отмечается, что погода будет облачной, ожидаются дожди, грозы. По словам Леуса, из-за циклона начнет понижаться температура воздуха.

На Рязанскую область надвигается циклон. Об этом 13 июня сообщил метеоролог Михаил Леус в соцсетях.

«Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать циклон, центр которого в середине дня окажется на границе Владимирской, Рязанской и Нижегородской областей», — написал специалист.

Отмечается, что погода будет облачной, ожидаются дожди, грозы. По словам Леуса, из-за циклона начнет понижаться температура воздуха.