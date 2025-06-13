На остановке общественного транспорта в Рязани сбили пешехода
По данным портала, инцидент произошел на улице Октябрьской в микрорайоне Приокский. Около остановки «Карла Маркса» сбили человека. Подробности произошедшего неизвестны.
На остановке общественного транспорта в Рязани сбили пешехода. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
По данным портала, инцидент произошел на улице Октябрьской в микрорайоне Приокский. Около остановки «Карла Маркса» сбили человека.
Подробности произошедшего неизвестны.