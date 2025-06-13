Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 14-15 июня

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В арт-пространстве «Споры» пройдет поэтическая вечеринка «Вечер легкого дня», а в Лесопарке состоится ежегодный спортивный фестиваль Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки.

В эту субботу посетители Рязанской ВДНХ попадут на фестиваль визуального искусства «Фотовыставка».

В рязанском кремле завершится XIII фестиваль искусств «Кремлевские вечера», а в музее истории молодежного движения — виртуальная выставка «Геральдика малых городов рязанского края».

В пространстве «4912» пройдет книжная ярмарка — Гаражка издательства МИФ.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».