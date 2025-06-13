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Дмитрий Чернышенко посетил показ рязанской кухни на форуме «Путешествуй»
Мероприятие началось 10 июня и продлится до 15 числа. В нем приняли участие 23 региона со всей страны. Каждый презентовал гастрономическое представление с кулинарными мастер-классами, лекциями и дегустациями местных продуктов и блюд, ставших их визитной карточкой. Рязанская область демонстрировала свою программу 12 июня. Судя по кадрам, одним из зрителей стал Дмитрий Чернышенко. Центральное место рязанского стенда занял калинник.

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко посетил показ рязанской кухни на Международном туристическом форуме «Путешествуй» на ВДНХ. Информацию разместило агентство «Москва».

Мероприятие началось 10 июня и продлится до 15 числа. В нем приняли участие 23 региона со всей страны. Каждый презентовал гастрономическое представление с кулинарными мастер-классами, лекциями и дегустациями местных продуктов и блюд, ставших их визитной карточкой.

Рязанская область демонстрировала свою программу 12 июня. Судя по кадрам, одним из зрителей стал Дмитрий Чернышенко.

Центральное место рязанского стенда занял калинник.

Фото: агентство «Москва».