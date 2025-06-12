Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
22°
Птн, 13
19°
Сбт, 14
20°
ЦБ USD 79 0.4 12/06
ЦБ EUR 90.01 0.22 12/06
Нал. USD 80.21 / 80.00 12/06 08:00
Нал. EUR 91.31 / 92.55 12/06 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
Вчера 13:50
3 545
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
21 543
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
31 215
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
32 285
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани засняли маршрутчика, который медленно ехал из-за телефона в руках
На кадрах водитель передвигается с низкой скоростью по проезду Шабулина и активно пользуется смартфоном. «Рязань, 73 автобус. И пусть весь Мир подождёт», — написал автор видео.

В Рязани засняли маршрутчика, который медленно ехал из-за телефона в руках. Соответствующий ролик разместили 12 июня в соцсетях.

На кадрах водитель передвигается с низкой скоростью по проезду Шабулина и активно пользуется смартфоном. «Рязань, 73 автобус. И пусть весь Мир подождёт», — написал автор видео.