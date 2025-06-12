В Рязани засняли маршрутчика, который медленно ехал из-за телефона в руках

На кадрах водитель передвигается с низкой скоростью по проезду Шабулина и активно пользуется смартфоном. «Рязань, 73 автобус. И пусть весь Мир подождёт», — написал автор видео.