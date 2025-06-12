В Кремле высказались по поводу слухов о блокировке Telegram

«Мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», — заявил Песков, отвечая на вопрос о перспективах ограничения работы Telegram на территории РФ

В Кремле не располагают какой-либо информацией о возможной блокировке или замедлении работы мессенджера Telegram в России. Об этом 12 июня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», — заявил Песков, отвечая на вопрос о перспективах ограничения работы Telegram на территории РФ. Слова представителя Кремля передает корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале.