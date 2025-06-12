В Индии потерпел крушение пассажирский самолет

Отмечается, что судно принадлежало компании Air India и летело в Лондон. Оно упал в жилом районе в Ахмедабаде. 242 человека были на борту. Предварительно, это 12 членов экипажа и 230 пассажиров.

В Индии потерпел крушение пассажирский самолет. Об этом пишет RT со ссылкой на индийскую полицию.

Отмечается, что судно принадлежало компании Air India и летело в Лондон. Оно упал в жилом районе в Ахмедабаде.

242 человека были на борту. Предварительно, это 12 членов экипажа и 230 пассажиров.