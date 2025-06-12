В гаражном кооперативе Рязани произошел пожар

Отмечается, что ЧП случилось в среду, 11 июня. На тушение выезжали шесть 6 человек личного состава и две единицы техники. Огнем уничтожена хозяйственная постройка, еще две повреждены. Общая площадь пожара 39 кв. метров.