Рязанские археологи реконструировали фрагмент стены древней крепости

Отмечается, что старорязанская археологическая экспедиция в этом году продолжит исследование фортификационных сооружений средневекового городища. Раскоп, заложенный на северном мысе, поможет прояснить, как выглядели оборонительные укрепления. «Фрагмент стены крепости уже воссоздан в натуральном виде, готов сруб. По частям это укрепление доставят на Старую Рязань и установят для проведения фестиваля „Поле брани“, который пройдет с 25 по 27 июля. Но уже 14 июля фрагмент крепостной стены смогут увидеть гости Старой Рязани, там будут проводиться экскурсии», — рассказал руководитель археологической экспедиции Игорь Стрикалов.