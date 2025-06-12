Путин поручил подготовить военные базы и аэродромы для новых систем вооружения

«Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее», — сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.