Путин поручил подготовить военные базы и аэродромы для новых систем вооружения
«Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее», — сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить базы, арсеналы и аэродромы для новых систем вооружения. Об этом 11 июня сообщает сайт Кремля. «Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее», — сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.