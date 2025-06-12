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На Землю обрушилась магнитная буря
На Солнце зафиксировали корональные дыры, «выпускающие» потоки более быстрого и плотного солнечного ветра. Земля попала в подобный поток солнечного ветра, исходящего из обширной корональной дыры, расположенной в юго-восточной части видимого солнечного диска. По прогнозам, возмущения продлятся всю первую половину дня, после чего начнут ослабевать.

На Землю обрушилась магнитная буря. Об этом сообщает метеоролог Михаил Леус.

На Солнце зафиксировали корональные дыры, «выпускающие» потоки более быстрого и плотного солнечного ветра.

Земля попала в подобный поток солнечного ветра, исходящего из обширной корональной дыры, расположенной в юго-восточной части видимого солнечного диска.

По прогнозам, возмущения продлятся всю первую половину дня, после чего начнут ослабевать.