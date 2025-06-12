На Землю обрушилась магнитная буря

На Солнце зафиксировали корональные дыры, «выпускающие» потоки более быстрого и плотного солнечного ветра. Земля попала в подобный поток солнечного ветра, исходящего из обширной корональной дыры, расположенной в юго-восточной части видимого солнечного диска. По прогнозам, возмущения продлятся всю первую половину дня, после чего начнут ослабевать.