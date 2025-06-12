На Брессюирском мосту в Рязани установили новый паркомат

Отмечается, что новый паркомат относится к «зоне № 120». Он будет обслуживать 10 парковочных мест по стороне отеля «Старый город» и 20 — через дорогу. Пока устройство не работает.