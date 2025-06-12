Губернатор Павел Малков поздравил рязанцев с Днем России
«Мы гордимся нашей страной, ее богатой историей, природой и культурой. И делаем все для того, чтобы Россия процветала, становилась сильнее и крепче. Спасибо каждому, кто трудится на благо родного края и страны. Вместе мы продолжаем двигаться вперед, развивать экономику и социальную сферу», — написал он. Глава региона пожелал жителям здоровья, счастья и благополучия.
Губернатор Павел Малков поздравил рязанцев с Днем России. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
«Мы гордимся нашей страной, ее богатой историей, природой и культурой. И делаем все для того, чтобы Россия процветала, становилась сильнее и крепче. Спасибо каждому, кто трудится на благо родного края и страны. Вместе мы продолжаем двигаться вперед, развивать экономику и социальную сферу», — написал он.
Глава региона пожелал жителям здоровья, счастья и благополучия.