ВТБ: мошенники начали притворяться школьными психологами

Согласно новой схеме, мошенники звонят родителям и представляются психологами из школы и под предлогом «обязательного психологического тестирования» или «формирования характеристики» для получения итоговой аттестации требуют срочно предоставить личные данные. Отмечается, что неизвестные могут запрашивать персональные данные, реквизиты документов (паспорта, СНИЛС), доступ к устройствам (установка тестового приложения).

ВТБ: мошенники начали притворяться школьными психологами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВТБ.

Согласно новой схеме, мошенники звонят родителям и представляются психологами из школы и под предлогом «обязательного психологического тестирования» или «формирования характеристики» для получения итоговой аттестации требуют срочно предоставить личные данные.

Отмечается, что неизвестные могут запрашивать персональные данные, реквизиты документов (паспорта, СНИЛС), доступ к устройствам (установка тестового приложения).