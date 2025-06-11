ВТБ: мошенники начали притворяться школьными психологами
Согласно новой схеме, мошенники звонят родителям и представляются психологами из школы и под предлогом «обязательного психологического тестирования» или «формирования характеристики» для получения итоговой аттестации требуют срочно предоставить личные данные. Отмечается, что неизвестные могут запрашивать персональные данные, реквизиты документов (паспорта, СНИЛС), доступ к устройствам (установка тестового приложения).
ВТБ: мошенники начали притворяться школьными психологами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВТБ.
Согласно новой схеме, мошенники звонят родителям и представляются психологами из школы и под предлогом «обязательного психологического тестирования» или «формирования характеристики» для получения итоговой аттестации требуют срочно предоставить личные данные.
Отмечается, что неизвестные могут запрашивать персональные данные, реквизиты документов (паспорта, СНИЛС), доступ к устройствам (установка тестового приложения).