ВСУ атаковали Тамбовский пороховой завод в Котовске

ВСУ атаковали Тамбовский пороховой завод в Котовске. Об этом сообщают «Плохие новости».

По данным канала, местные жители слышали не менее 15 взрывов, звучала сирена.

Врио главы региона Евгений Первышов заявил о том, что массовая атака украинских БПЛА была отражена.

«В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями. Пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы», — сообщил Первышов.