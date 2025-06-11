ВС России вышли к западной границе ДНР

В среду, 11 июня, подразделения группировки «Центр» вышли к западной границе ДНР. Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий широким фронтом также вышли на западную границу ДНР. Отмечается, что они вместе со штурмовыми отрядами продолжают наступление в Днепропетровской области.