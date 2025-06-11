В Рязанской области усилили меры безопасности в праздничные дни

Рязанцам напомнили, что нельзя снимать на фото и видео работу ПВО и последствия возможных атак. «Не распространяйте фото и видео использования, последствий применения БПЛА, включая информацию, позволяющую определить их тип, место нахождения (падения), запуска или траекторию полета. Все, что может определить место атаки, факт поражения объектов и характер повреждений», — говорится в сообщении.

В Рязанской области в праздничные дни усилили меры безопасности. Об этом в среду, 11 июня, сообщила региональная опергруппа.

Рязанцам напомнили, что нельзя снимать на фото и видео работу ПВО и последствия возможных атак.

«Не распространяйте фото и видео использования, последствий применения БПЛА, включая информацию, позволяющую определить их тип, место нахождения (падения), запуска или траекторию полета. Все, что может определить место атаки, факт поражения объектов и характер повреждений», — говорится в сообщении.

Кроме того, местных жителей призвали не предоставлять информацию анонимным группам и каналам обратной связи любого формата. Кроме того, рязанцам рекомендовали не отвечать на сообщения неизвестных, которые интересуются обстановкой в регионе.

«Любая информация подобного рода выгодна только противнику и используется для дальнейших террористических акций», — заключили в посте.