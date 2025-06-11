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В Рязанской области проведут рейды по перевозке детей
Сотрудники полиции проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров. Отмечается, что перевозить детей в возрасте младше семи лет в машине или кабине грузового автомобиля можно только с помощью детского кресла.

В среду, 11 июня, в Рязанской области проведут рейды по перевозке детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Сотрудники полиции проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров.

Отмечается, что перевозить детей в возрасте младше семи лет в машине или кабине грузового автомобиля можно только с помощью детского кресла.