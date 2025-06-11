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В Рязанской области поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны
В Рыбном 12 июня ветерану Великой Отечественной войны Антонине Романовой исполнится 100 лет. Накануне юбилея ее поздравили глава райадминистрации Елена Минкова, директор сектора соцзащиты района Светлана Скунцева и председатель совета ветеранов Михаил Букин. Женщине вручили цветы и подарки. Антонина Романова родилась в деревне Шишкино Рыбновского района. В феврале 1942 года ее призвали в армию и назначили заведующей канцелярией Ижевского райотделения связи, а с июня — начальником военно-учетного стола.

В Рыбном 12 июня ветерану Великой Отечественной войны Антонине Романовой исполнится 100 лет, сообщает ИД «Пресса».

Накануне юбилея ее поздравили глава райадминистрации Елена Минкова, директор сектора соцзащиты района Светлана Скунцева и председатель совета ветеранов Михаил Букин. Женщине вручили цветы и подарки.

Антонина Романова родилась в деревне Шишкино Рыбновского района. В феврале 1942 года ее призвали в армию и назначили заведующей канцелярией Ижевского райотделения связи, а с июня — начальником военно-учетного стола.

С 1943 года работала в органах государственной безопасности на Украине, в Черниговской и Дрогобычской областях. Она награждена юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 1946 году Антонину Романову комиссовали из органов госбезопасности по болезни. Она вернулась в Рыбное.

Позже вышла замуж. Работала на Рыбновском молзаводе.