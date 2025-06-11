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В Рязани жители 10 улиц остались без горячей воды до 24 июня
Отключение ресурса связано с планово-профилактическими работами. С 11 до 24 июня горячей воды не будет по следующим адресам: улица Вознесенская, дома №№ 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22; проезд Грибоедова, дом № 5; улица Грибоедова, дома №№ 3, 7, 9, 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42; улица Есенина, дома №№ 22, 36, 38; улица Затинная, дома №№ 5, 7, 9, 11; улица Подгорная, дома №№ 5, 10, 15, 15Б, 17, 21, 32; улица Свободы, дома №№ 17, 26; улица Скоморошинская, дома №№ 15 к.1, 15 к.2, 21; улица Фирсова, дом № 20; улица Фурманова, дома №№ 2/4, 54-Б. Также ресурс отключили в ГБУ РО «Городская клиническая больница N°4» и школе № 8.

В Рязани жители 10 улиц остались без горячей воды до 24 июня. Об этом сообщают теплосети.

Отключение ресурса связано с планово-профилактическими работами. С 11 до 24 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

  • улица Вознесенская, дома №№ 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22;
  • проезд Грибоедова, дом № 5;
  • улица Грибоедова, дома №№ 3, 7, 9, 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42;
  • улица Есенина, дома №№ 22, 36, 38;
  • улица Затинная, дома №№ 5, 7, 9, 11;
  • улица Подгорная, дома №№ 5, 10, 15, 15Б, 17, 21, 32;
  • улица Свободы, дома №№ 17, 26;
  • улица Скоморошинская, дома №№ 15 к.1, 15 к.2, 21;
  • улица Фирсова, дом № 20;
  • улица Фурманова, дома №№ 2/4, 54-Б.

Также ресурс отключили в ГБУ РО «Городская клиническая больница N°4» и школе № 8.