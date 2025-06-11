В Рязани произошло ДТП с участием маршрутки

Авария случилась вечером 11 июня на Московском шоссе в районе остановки «Дом книги». По словам свидетеля, там столкнулись автомобиль Jeely и автобус № 66. О пострадавших не сообщается. По данным сервиса «Яндекс. Карты» на месте происшествия образовался затор.